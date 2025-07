Journal d'une dyslexique, d'une dyslexique heureuse !

Ce journal dit, avec humour et gravité, au jour le jour, l'impact d'une dyslexie dans le concret, dans la façon de raisonner, durant ses études, plus tard. C'est un combat redoutable, certes. Pourtant, l'auteur propose une autre façon de considérer et de vivre les inversions qu'opère la dyslexie, pour en faire - et pourquoi pas ? - un mode vie drôle, efficace et fécond. Parlant d'expérience, sans jamais faire la morale et sans aucunement nier les difficultés, voire les chagrins, Evelyne Frank écrit ici pour les dyslexiques, souvent découragés, et pour leurs parents, souvent consternés. Mais son ouvrage s'adresse aussi à tout un chacun en sa part secrète de dyslexie, qui le fait surprenant pour son entourage, peut-être subversif, mais tellement inventif, délicieusement inventif !