La Chute de Cadia

Cadia panse ses plaies après la Treizième Croisade Noire. Les forces hérétiques battent en retraite sur tous les fronts. La victoire est acquise. Toutefois, le seigneur Castellan Creed ne peut se reposer sur ses lauriers. Quelque chose lui dit que l'assaut n'était qu'un prélude à un événement plus grave, plus définitif. Il a raison. De l'Oil de la Terreur surgit Abaddon le Fléau, à la tête d'une armada d'une ampleur inégalée depuis les jours terribles de I'Hérésie d'Horus. Face à l'apocalypse qui se profile, Creed doit réunir les champions de Cadia pour former un ultime rempart capable de résister à la fureur d'Abaddon. Toutefois, en orbite, le Fléau lui-même découvre que la pérénité de son alliance oscille sur le fil du rasoir... Voici un récit épique aux tons de fin du monde, des tables du haut commandement au massacre des champs de pylônes, avec des personnages allant de demi-dieux autoproclamés aux simples soldats de l'Imperium. Voici l'histoire de la plus grande conquête d'Abaddon. Voici le baroud d'honneur de Cadia.