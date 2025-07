Mémento Grue

Ce mémento est conçu pour accompagner les conducteurs de grue mobile dans l'exercice de leurs missions, sur des chantiers souvent complexes et évolutifs. Il vise à rappeler de manière claire et synthétique les principes fondamentaux d'une conduite sécurisée et efficace, tout en tenant compte des spécificités techniques de ce type d'engin. La grue mobile exige rigueur, précision et anticipation. Qu'il s'agisse de déplacements sur route, d'installation sur site ou d'opérations de levage en configuration variable, chaque étape comporte des risques à maîtriser. Ce mémento propose un appui concret, à portée de main, pour guider le conducteur dans ses vérifications, l'évaluation de son environnement de travail, le choix des configurations adaptées et le respect des consignes de sécurité. Facile à consulter, même en situation, il offre un cadre de référence pour prendre des décisions en toute conscience, renforcer la coordination avec les autres acteurs du chantier, et garantir la stabilité, l'efficacité et la sécurité des manoeuvres. Robuste et fonctionnel, il s'inscrit dans une démarche de prévention et de professionnalisme au service de la performance globale du levage mobile.