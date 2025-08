Les Exilés du Vide

Dans l'obscurité froide entre les étoiles lointaines, le Carcharodon Astra part en chasse. Ces space marines sont les protecteurs exilés de l'Imperium, des prédateurs sans merci qui, aux confins de la galaxie, traquent les ennemis de l'Humanité. Mais certaines situations nécessitent de mettre de côté leurs pratiques insulaires, et de revenir des profondeurs. Un devoir que Bail Sharr et la Troisième Compagnie des Carcharodons doivent accomplir. Le monde-forge isolé de Diamantus fait face à une menace aux proportions apocalyptiques : un space hulk muté et déformé infestée de forces du Chaos, commandées par le monstrueux datagnosticien Voldire, disciple de la Mère-de-Tous, l'Architecte Infernal Vashtorr. Alors que les Carcharodons, usés par les combats, prennent position aux côtés de l'Adeptus Mechanicus, les horreurs et les cauchemars pleuvent autour d'eux. Les space marines vont devoir remettre en question leur place au sein du Sombre Imperium et détruire le space hulk avant que Diamantus ne soit perdue.