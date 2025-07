Mémento Grue

Ce mémento s'adresse aux conducteurs de grue de chargement, souvent appelées grues auxiliaires, intervenant sur des véhicules de transport pour les opérations de levage et de manutention. Dans un contexte où la polyvalence et la réactivité sont essentielles, ce support a été conçu pour rappeler les gestes clés, les vérifications de sécurité, et les comportements professionnels attendus sur le terrain. Le conducteur de grue de chargement travaille à l'interface entre transport et levage, souvent en autonomie. Ce mémento lui offre un appui pratique pour sécuriser ses interventions, en intégrant les contraintes spécifiques liées au travail en bord de voirie, à la stabilité du véhicule porteur, ou encore à l'environnement immédiat du chargement. Il rappelle les principes de prévention, les précautions à prendre avant toute mise en oeuvre, ainsi que les règles de communication et de coordination avec les autres intervenants. Solide, accessible et conçu pour résister aux conditions de chantier, ce document de poche accompagne le conducteur dans ses déplacements, l'aidant à prendre les bonnes décisions à chaque étape de sa mission, dans le respect des normes de sécurité et de la réglementation en vigueur.