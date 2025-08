Des chasseurs venus de l'espace traquent leur cible sur Terre : qui est-elle et quel sombre présage représente-t-elle pour les X-Men ? La quête de Magie se poursuit à Tokyo. Les répercussions du combat entre Phénix, Thanos et l'Ordre Noir se font sentir. Wolverine et Daredevil (aussi connus sous les identités de X-23 et d'Elektra) affrontent l'ONE ! Psylocke se retrouve face à un étrange adversaire. Et enfin, un affrontement ultime entre Mystique et Nick Fury d'un côté, et les Sentinelles humaines de l'autre ! Il était évident qu'on ne pouvait pas ajouter des récits au sommaire d'X-MEN chaque mois sans que certains laissent leur place ! Dans ce numéro, les mini-séries Mystique et Sentinels se concluent en apothéose, tandis que les rebondissements s'enchaînent dans nos séries régulières !