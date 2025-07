Le monde de CLEO CE2

Le guide pédagogique Le Monde de Cléo CE2 2025 permet de comprendre la démarche d'entraînement du fichier ou du manuel et de mener à bien toutes les activités qui y sont proposées. Conformément aux orientations définies par les nouveaux programmes 2025 , Le Monde de Cléo organise les apprentissages au moyen de séances courtes et fréquentes , favorisant l'appropriation des compétences sur le long terme . Le guide pédagogique Le Monde de Cléo CE2 : - Expose les principes et les choix spécifiques de cette nouvelle édition réorganisée linéairement afin de favoriser la lisibilité ; - Présente les options d'accessibilité de cette édition inclusive destinée à tous les enfants, y compris les enfants à besoins particuliers ; - Facilite le travail de préparation et de programmation grâce à de nombreux exemples et conseils pratiques ; - Offre une grande variété de pistes pour travailler l'oral et la production d'écrit ; - Présente des activités de copie et de dictées quotidiennes ; - Décrit précisément le déroulement des séquences d'apprentissage en permettant d'articuler avec cohérence l'utilisation du fichier d'entraînement, de l'aide-mémoire et des ressources complémentaires ; - Propose des activités supplémentaires, permettant, au choix, de poursuivre l'entrainement ou d'évaluer les acquis des élèves en fin de séquence ; - Présente les ressources complémentaires disponibles sur le site compagnon (https : //monde-cleo-francais. editions-retz. com) : matériel pour la classe (affichages référents...), activités d'entrainement supplémentaires, activités " Pour aller plus loin ", pictogrammes explicitant les consignes, tableaux de structuration des tâches, étiquettes de manipulation, programmation, évaluation (Scoromatic, " Je mesure mes progrès), etc. Ce guide est commun au fichier et au manuel d'entrainement. Les deux ouvrages ont la même pagination et proposent une mise en page commune, ce qui permet : - de préparer les séances au moyen d'un guide pédagogique unique ; - de faire travailler chaque élève, au sein d'une même classe, sur le support qui lui convient le mieux.