Sur la route des enfants éphémères

Geoffroy, 9 ans, apprend qu'il est condamné. Commence pour lui et ses parents un compte à rebours cruel, où chaque instant devient à la fois un fardeau et un trésor. A travers leurs regards, le roman explore la douleur, l'impuissance et l'amour inconditionnel face à l'inacceptable. Tandis que la mort s'annonce, tout vacille : les repères, les croyances, le sens même de la vie. Dans cette traversée bouleversante, où espoir et désespoir s'entremêlent, chacun doit trouver la force de tenir, de transmettre, et peut-être, de renaître autrement.