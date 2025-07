Le côté noir du tableau

Quel pire souvenir avez-vous conservé de l'Ecole lorsque vous étiez élève ??? Trente professionnels de l'enseignement, du professeur des écoles au professeur d'université, de l'assistant d'éducation à l'inspecteur d'académie, nous livrent ici leurs témoignages. Loin des discours convenus d'un grand nombre de médias et d'institutions académiques, ces récits rappellent que l'influence de certains contextes d'enseignement n'est pas toujours positive. Leur lecture croisée permet de dégager une série de constantes majeures concernant les lieux, les époques et les traumatismes évoqués. Face à une actualité brûlante, l'ouvrage propose d'interroger le sens de l'autorité à l'école et la place de l'élève dans le rapport institué au savoir. Comment apprendre enfin à mieux distinguer le pouvoir de l'autorité, l'autorité de l'autoritarisme, l'impossible de l'interdit, la faute de l'erreur et la punition de la sanction ??