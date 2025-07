Beethoven face à la maladie et aux médecins

Cet ouvrage reconsidère les pathologies mal déterminées de Beethoven (1770-1827) dans le cadre historique et conceptuel de la médecine, et étudie les hypothèses étiologiques de son syndrome abdominal, de sa surdité et de sa cirrhose terminale. Il retrace ses rapports avec les médecins, les méthodes ou remèdes thérapeutiques auxquels il fut soumis, ses séjours dans les villes thermales, fournit un aperçu de sa psychologie et de ses relations amoureuses plutôt secrètes, et une enquête sur l'énigmatique identité de son "immortelle bien-aimée" . En toile de fond de sa vie de Rhénan émigré à Vienne, s'esquisse ce temps de guerres et de bouleversements politiques, allant de la Révolution à la réaction monarchique qui succéda au démembrement du premier empire germanique par Napoléon.