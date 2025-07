Les soins spirituels vus par les médecins généralistes belges et les médecins de famille canadiens

Comment dans l'exercice de leur profession, les médecins généralistes en Belgique et les médecins de famille au Canada perçoivent-ils les soins spirituels ? Les résultats de l'enquête qualitative menée montrent que lorsque se manifestent les préoccupations spirituelles chez leurs patients, la majorité des médecins interrogés font plus appel aux soins psychologiques et moins à un accompagnement spirituel. Leur perception des soins spirituels est en grande partie influencée par le scepticisme contemporain ambiant dans la société qui nourrit des soupçons à l'égard du religieux, rejette les religions traditionnelles, et prône le divorce entre la foi et la science, ainsi qu'entre la laïcité et les religions. Et pour la minorité des médecins qui font appel à l'accompagnement spirituel de leurs patients, ils considèrent en général que les soins spirituels ne sont pas curatifs, mais constituent seulement une ressource multidimensionnelle dont certains patients ont besoin pour faire face aux épreuves de santé qu'ils traversent.