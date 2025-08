Dans le royaume des dieux nordiques, l'ombre du Ragnarök plane. Après des années d'obsession à renforcer sa lignée, Odin se repent et retrouve l'amour de sa bien-aimée. De cette union renaissante naît Elaine, la dernière des Ases, une déesse au destin unique. Armée d'un courage inébranlable et d'un amour inconditionnel pour sa famille, Elaine se dresse contre le sort funeste qui menace les siens. Mais peut-on vraiment défier le destin ? Entre fidélité aux sagas nordiques et souffle épique, ce roman revisite la mythologie scandinave avec respect et audace. Une aventure captivante où les dieux eux-mêmes luttent contre l'inéluctable...