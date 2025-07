L'alimentation des personnes détenues

L'alimentation est au centre des interactions humaines et, plus généralement, de nos vies. Petit-déjeuner, déjeuner, dîner structurent notre quotidien et davantage encore celui des personnes détenues, pour qui le temps passé derrière les barreaux est souvent synonyme de souffrance. Dans un environnement où le corps est contraint et le pouvoir de décision limité, la nourriture peut être source de tensions et de rapports de force. A l'inverse, elle peut être utilisée pour contourner les effets de privation induits par l'enfermement. Cette résistance, individuelle et/ou collective, officielle et/ou clandestine, se traduit par la volonté de s'émanciper de son statut, notamment grâce à une cuisine de la débrouille, qui permet de (re)prendre soin de soi et d'investir sa peine.