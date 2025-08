La Cathédrale, dédiée à Saint Tugdual, moine fondateur de Tréguier, est l'un des plus beaux édifices religieux bretons. Sa construction en pierre de Caen, de schiste et de granit, débute en style romane au XIème siècle et s'achève en 1470 sous l'influence gothique avec l'inauguration du cloître. Avec ses 48 arcades, des arcs-boutants en pierre et une voûte en bois, le Cloître est le plus complet subsistant en Bretagne. La flèche du XVIIIème siècle surplombe toute la ville à plus de 60 m. de hauteur. Des motifs de jeu de carte ajourent cette sentinelle de pierre : une référence, dit-on, aux finances de la loterie dans lesquelles Louis XVI aurait puisé pour la financer. A l'intérieur de la Cathédrale le tombeau de Saint-Yves est remarquable.