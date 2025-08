Surfer sur la glace

Une patineuse brisée, un surfeur cliché, une rencontre explosive ! Callie, jeune patineuse prodige, décide de tout quitter. Du jour au lendemain, elle abandonne la compétition et se lance dans un road-trip qui la conduit vers le lieu qui l'a vue naître. Sur les plages californiennes, la jeune fille ne s'attendait pas à rencontrer un danger plus grand que les requins qui la terrifient. Et pourtant... Logan est le parfait surfeur. Malgré tout, sous sa façade, un manque se fait sentir. Aucune fille ne résiste à son sourire enjôleur sauf une... Elle. Entre eux, rien ne se passe comme il le faudrait. Il souffle le chaud, elle, le froid. Malgré leurs différences, seront-ils capables de surmonter les épreuves qui se dressent devant eux ?