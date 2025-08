Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film Monstres & Cie. Dès 2 ans. L'histoire : Sulli et Bob, deux monstres, se rendent chaque nuit chez les humains pour faire peur aux enfants. Ils récoltent ainsi leurs cris et les transforment en énergie. Mais un jour, une porte entre les deux mondes reste accidentellement ouverte. Bouh, une drôle de petite fille, en profite alors pour semer la terreur chez les monstres...