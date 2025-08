L'histoire complète du film à lire et à écouter avec un CD et un QR Code ! - Un petit album illustré de 48 pages pour découvrir les aventures de Rémy, le héros de Ratatouille. - Un livre accompagné de la version audio pour plonger au coeur de l'histoire. - Une immersion complète grâce aux effets sonores et aux dialogues originaux du film. Dès 3 ans. L'histoire : Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir cuisinier, comme le chef Auguste Gusteau ! Lorsqu'il arrive à Paris, tout près du restaurant de son idole, Rémy décide de tenter sa chance. En cachette, il vient en aide à Linguini, un jeune cuisinier maladroit. Ensemble, les deux amis concoctent des plats dignes d'un grand chef. Mais leur secret est bientôt découvert...