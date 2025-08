Inside Mac Tome 1

Vengeance. Eléa n'a plus que ce mot dans le coeur. Depuis deux ans, elle traque l'assassin de son père et a même intégré la police pour infiltrer le gang qu'elle sait coupable de son malheur. Son but est clair : faire tomber MAC, le mystérieux chef de cartel dont personne ne connaît le visage. A n'importe quel prix. Une fois qu'elle est enfin admise dans le gang, un obstacle de taille se dresse sur sa route : Jay, le dangereux bras droit du parrain. Pour atteindre sa cible, Eléa n'a d'autre choix que de le séduire, ce qui veut dire jouer avec le feu. Car Jay n'est pas homme à se laisser duper. Sous son regard d'acier se cache un homme aussi dangereux qu'énigmatique, qui dissimule ses propres secrets. Il refuse de la laisser approcher MAC... tout comme il refuse de céder à leur attirance mutuelle. Mais, alors qu'une guerre des cartels menace d'embraser la ville, leur jeu dangereux pourrait bien les consumer tous les deux.