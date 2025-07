Et si l'amour était un chemin initiatique ? Layla et Kaïs, deux âmes autrefois liées, se retrouvent. Leur union va bien au-delà des sentiments : elle révèle la tension entre l'apparent et le caché, entre l'homme et la femme, entre l'exotérisme et l'ésotérisme. Elle est rencontre, mais aussi miroir, dialogue et silence. A travers ce récit sensible et symbolique, c'est toute la complexité du lien amoureux qui se dévoile entre vie et mort, chair et esprit, évidence et mystère. Layla guide, Kaïs cherche. Ensemble, ils incarnent les deux faces d'une même quête : celle de la connaissance de soi et de l'autre. Un voyage poétique et spirituel, à la frontière du visible et de l'invisible. Ce récit est une invitation à plonger dans les mystères de l'âme, à explorer les zones d'ombre et de lumière qui façonnent notre compréhension du monde. Un voyage vers l'équilibre parfait entre le perceptible et l'indiscernable, la vie et la mort.