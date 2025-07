Barcelone, 1963. Nena quitte tout. Derrière elle, son enfance sous les sombres auspices du fascisme. C'est celle de milliers d'enfants pauvres abandonnés à leur sort dans un monde dominé par l'Eglise. Version espagnole des "jeux interdits" , ici, on est franquiste ou on est "rouge" . Devant, une frontière et l'espoir d'un ailleurs. Dans cet ouvrage tiré d'une histoire vraie, la romancière remonte le fil du passé de Nena, depuis son enfance jusqu'à son départ pour la France. Entre 1943 et 1963, entre l'ombre de la guerre et le poids des traditions, se dessine le portrait d'une jeune femme prise dans un monde qui ne laisse que peu de place à la parole, aux désirs, aux choix.