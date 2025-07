Rédemption : au-delà de la forêt

Faites attention à votre entourage le plus proche ! Sur une île mystérieuse où se cachent les secrets les plus monstrueux, se situe la forêt Vylonia, siège de phénomènes sombres et dangereux. Un groupe d'amis aux destins flous et entremêlés se lancent dans un voyage défiant toutes les forces de la nature humaine. Helena, Cécilia, Meruym, Eric, Dan, Manuella, Mélia, Angel et Prince devront affronter leurs démons et leurs peurs pour trouver le courage de se racheter et de se libérer de leur passé. Avec un mélange de mystère et de suspense, cette histoire inspirante explore les thèmes de la persévérance, de l'amour, de la rédemption, du courage et de l'amitié. Une quête de vérité et de rédemption, même dans les moments les plus sombres. Un roman pour tout le monde, qui vous amusera et vous touchera tout en vous faisant réfléchir. Découvrez l'univers de Fouelefack Ange Flerick et laissez-vous emporter par l'histoire de ces personnages inoubliables.