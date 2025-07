Le Bateau-feu ou la voix d’Abie Nathan

Abie Nathan est mort en 2008 sans avoir vu la paix s'instaurer entre Arabes et Israéliens, ni les plus riches partager leurs ressources avec les déshérités. L'avidité des hommes semble les mener vers une destruction totale. Il cherche un interlocuteur pour témoigner de son existence extraordinaire. Des bribes d'Histoire apparaissent, mêlées à ses souvenirs d'enfant juif. Abie Nathan a grandi en Inde dont il a vécu la Partition désastreuse avant celle de la Palestine. Celui qui s'est mis au service de la création de l'Etat d'Israël comme pilote de chasse ouvre les yeux soudain sur une réalité insupportable : il jette ses bombes à la mer et consacre le reste de sa vie à mener des actions humanistes et pacifistes au Moyen-Orient et dans l'ensemble du monde. Pour qu'un message stimulant soit diffusé chaque jour, Abie Nathan lance une radio pirate qu'il nomme la Voix de la Paix sur un bateau-phare, son bateau-feu.