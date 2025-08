Un bloc à spirale avec 21 silhouettes à habiller grâce à 7 planches d'autocollants (dont une planche avec des détails en fer à dorer et une planche avec des détails pailletés), 1 planche de stickers accessoires et 2 planches de strass. Thématique : les princesses du monde (chinoise, indou, russe, africaine, japonaise, anglaise, espagnole, des îles du Pacifique, des Andes et Grecque).