Cette actualisation 2025 tient compte des évolutions de la réglementation jusqu'en avril 2025. Conforme au bloc de compétences 3 du référentiel 2024, cet ouvrage donne aux étudiant(e)s de STS les repères, les connaissances et la culture de base nécessaires à la mise en place d'une démarche de conseil en gestion du bâti dans un contexte de changement climatique. Cet ouvrage propose d'aborder les différents thèmes du référentiel avec une démarche pédagogique centrée sur les contenus suivants : une fiche repère qui donne les éléments et les notions essentiels du thème traité des mises en situation qui permettent à l'apprenant - de prendre en compte les contextes de changement climatique et de transition énergétique qui s'imposent aux activités de vente, de location et de gestion de copropriété - de prendre en compte l'évolution continue des obligations légales - de réfléchir à l'accompagnement du client lors des opérations de travaux, de VEFA, de gestion des risques et de sinistres. Les mises en situation ont pour objectif de former l'apprenant à construire une démarche de conseil réfléchie et pertinentes vis-à-vis du client et de son projet. un dossier documentaire qui propose des ressources diversifiées (graphiques, indicateurs, textes juridiques, publications sur les problématiques liées à la gestion du bâti dans un contexte de changement climatiques, photos et illustrations du bâti...) pour permettre à l'apprenant de construire une réflexion et une analyse riche. un QCM pour s'auto-évaluer sur la maîtrise des notions essentielles.