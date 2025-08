Ce manuel propose un cours complet sur chacune des oeuvres de littérature française inscrites au programme de l'agrégation de Lettres modernes 2026 : Cligès de Chrétien de Troyes ; Pantagruel de François Rabelais ; Poésies d'Antoinette Deshoulières, ; Turcaret et Crispin d'Alain-René Lesage ; Ourika, Edouard, Olivier ou le Secret de Claire de Duras ; Quelque chose noir de Jacques Roubaud. Les cours, entièrement rédigés par des spécialistes, offrent tous les éléments utiles à la connaissance de la genèse des oeuvres, à leur analyse factuelle, ainsi qu'à la compréhension des enjeux littéraires propres à chacune d'entre elles. Chaque partie est suivie d'une bibliographie sélective de référence et de sujets de dissertation. Par l'originalité de sa formule éditoriale autant que par la richesse et le sérieux de son contenu, cet ouvrage constitue une aide indispensable pour la préparation aux agrégations de Lettres modernes, de Lettres classiques et de Grammaire.