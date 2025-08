Avec la collaboration de Burkhardt-Bourgeois Kirsten, Bessière Véronique, Bonnet Christophe, Bédat Joëlle, Cavagna Numa, Cohen Laurence, Hess Manuel, Labbé Jonathan, Manthé Elodie, Poincelot Evelyne, Schnitzler Jan, Eric Stéphany. La finance entrepreneuriale traite du financement, de la gestion financière et de la gouvernance des firmes entrepreneuriales : jeunes entreprises innovantes et petites et moyennes entreprises. De par leurs spécificités, ces firmes n'ont pas, ou peu, accès à certains modes de financement utilisés par les grandes entreprises, en particulier aux marchés d'actions et d'obligations cotées. Cet ouvrage présente dix cas de finance entrepreneuriale qui permettent d'en illustrer les principales thématiques ainsi que les évolutions en cours, relatives à la diffusion de nouvelles pratiques et à l'apparition de nouveaux acteurs : · la première partie présente les principaux acteurs de la finance ; · la deuxième partie aborde le sujet du co-investissement entre ces acteurs ; · la troisième partie est consacrée aux pratiques résultantes des changements technologiques et des évolutions des attentes des parties prenantes, en particulier la prise en compte d'objectifs environnementaux et sociaux. Cet ouvrage constitue une véritable introduction à la finance entrepreneuriale et le lecteur y trouvera des notions théoriques ainsi que des applications pratiques. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en gestion et en management ainsi qu'aux entrepreneurs et professionnels travaillant dans l'environnement des firmes entrepreneuriales.