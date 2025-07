Génération désespérance

"? Ceci n'est pas mon testament mais mon premier roman et un premier roman, en général, c'est court et ça parle de soi. ? " Trois ans. Un lycée de banlieue. Un lycéen atteint par un trouble qu'il ne s'explique pas encore : le syndrome d'Asperger. Résultat ?? Un roman écrit à la manière dont s'exprimaient les protagonistes dans la vraie vie. Une fable drôle et touchante sur l'autisme, le rapport à l'autre, la Littérature, l'effondrement du système scolaire français, la génération de l'auteur et sa désespérance. Bref, sur la fin d'une ère et la vie telle qu'elle suit son cours quand on voit le monde différemment des autres.