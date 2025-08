L'épreuve d'économie aux concours de l'enseignement en sciences économiques et sociales CAPES/Agreg

L'ouvrage indispensable pour préparer l'épreuve d'Economie aux concours de l'enseignement en sciences économiques et sociales. - Les connaissances à maîtriser - Une méthodologie détaillée pour aborder l'épreuve en fonction des différents concours - De nombreux entraînements et sujets corrigés Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de première année et deuxième année de master enseignement, qui se préparent au CAPES et a` l'Agrégation de Sciences économiques et sociales. Plus particulièrement a` l'épreuve écrite d'admissibilité du CAPES et l'épreuve orale d'admission a` dominante économique du CAPES et de l'Agre ? gation externe et interne.