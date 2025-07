Charles d'Anjou, plus jeune frère de Saint Louis, destiné à la carrière ecclésiastique, bâtit un empire qui dura peu, mais qui fut brièvement la première puissance de la Méditerranée. Cet empire s'effondra à la suite du soulèvement populaire connu sous le nom de "Vêpres siciliennes" . Il en resta une dynastie qui régna 169 ans en Italie du sud. Dans cet ouvrage, Lucien Leconte tente un portrait de cet homme talentueux qui fut roi de Sicile, d'Albanie et de Jérusalem, prince d'Achaïe en plus d'être comte de Provence, d'Anjou et du Maine. Brillant général et bon administrateur, chevalier, il fut poète, troubadour, s'intéressa à la médecine et au droit. Ce livre raconte comment il conquit son royaume, puis son empire jusqu'à l'effondrement final.