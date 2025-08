Il est des vies que l'on choisit de vivre loin des sentiers balisés... Dans ce récit brut, sensuel et fragmenté, Alexandre Hurel explore la Liberté à fleur de peau. Une escapade sensorielle et culturelle où le surf devient une errance poétique portée par l'Océan, au rythme du Rock'n'Roll. A travers des souvenirs à la fois intimes et universels, l'auteur esquisse le portrait vibrant des derniers surfeurs romantiques - figures subversives en quête d'absolu -, entre hédonisme, rébellion et esprit punk. Mémoires d'outre-terre est bien plus qu'un livre ? ; c'est un manifeste, une déclaration d'amour à un mode de vie presque révolu.