Claude Tresmontant, de la théorie de l’information au Dieu créateur ?

Les sciences seraient-elles devenues les alliées de la foi ? C'est ce que tendent à laisser entendre certaines publications retentissantes qui rappellent le propos d'André Malraux déclarant que le "XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas" . Ce fut aussi la conviction de Claude Tresmontant (1925-1997), qui enseigna la philosophie médiévale et l'histoire des sciences à la Sorbonne. Ce livre propose une analyse rigoureuse de son argumentation dont l'ambition fut de démontrer l'irrationalité de l'athéisme en présentant alors la théologie biblique comme théorie générale du réel. Isolée en son temps dans le contexte intellectuel français, largement forclose dans une réception confessionnelle, son oeuvre s'appuie sur les théories scientifiques de l'évolution et de l'information en revisitant de fond en comble la métaphysique et la théologie chrétiennes. La foi ne serait-elle pas enfin éclaircie par l'intégration de théories scientifiques ? Les sciences la confirmeraient-elles finalement ? Le sens de l'évolution : révélé dans la Bible ?