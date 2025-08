Le trafic d'enfants est un fléau mondial, impitoyable et sinistre, qui prend en otage des gamins innocents et les plonge dans l'enfer obscur de la traite infantile. Ce commerce odieux, échappant aux limites des frontières et à l'éthique humaine, a touché Luna, la princesse des Devil's Phoenix qui font tout pour la retrouver, sans succès. Jusqu'au jour où on leur annonce sa mort, qui vient anéantir ce qui leur restait d'espoir. Treize ans plus tard, Jeffrey lutte encore pour surmonter son deuil. Il vit avec le poids écrasant de la culpabilité de ne pas avoir réussi à la protéger. Son chemin croise celui d'Athéna, qui essaie en vain de se libérer d'un passé oppressant, peut-être par hasard, peut-être par destin. Une attraction mystérieuse les rapproche, ravivant leurs tourments personnels. Au milieu des trafics et de l'ombre menaçante de La Serpenta, figure redoutée des milieux criminels, celle à laquelle personne n'ose se confronter, Jeffrey s'interroge : doit-il exposer Athéna à son monde dangereux ? Des secrets émergents à la lumière, des pans de leur passé se dévoilent et une quête de vengeance s'alimente au coeur de la tourmente, ils s'aventurent sur une route pavée d'incertitudes. Parviendront-ils à s'en sortir sans y laisser des parts d'eux-mêmes ?