L'ardoise magique, un jeu d'enfant. Dans sa pratique, la psychanalyse met en jeu l'enfant toujours vivant en nous, enfant à tu et à toi avec l'inconscient. En référence à cette ardoise magique freudienne, Le bloc-notes de la psychanalyse propose un assemblage de textes et de dessins placés sous le patronage de Jacques Lacan et de son séminaire L'insu que sait de l'une-bévue s'aile à mourre. Boussole pour parcourir l'oeuvre, le texte phare, "la séance" , souligne en ouverture qu'elle seule porte la garantie d'une pratique au plus près du travail de l'inconscient. Les textes proposés comportent, chacun à sa façon, une dimension autobiographique et entrent en résonance avec une série de dessins de l'auteur présents tout au long du livre et publiés ici pour la première fois. Ces dessins, non sans clin d'oeil à l'écriture en image des rêves, sont autant d' "images de pensée" et d'invites à se laisser saisir par l'image, à y voir l'autre du visible.