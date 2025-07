Le guide des séances CP et CE1 MHM

Un nouveau guide MHM CP/CE1 pour un nouveau programme ! Le guide des séances + ressources + diaporamas : Un accompagnement pédagogique prêt à l'emploi : un guide papier, sous forme de pages détachables, enrichi de diaporamas et de compléments numériques. Une programmation souple et modulable, en 120 séances, réalisable sur l'année. Un guide très explicite et détaillé, avec le déroulé pas à pas, pour s'approprier facilement la méthode et réduire le temps de préparation. Des tableaux pratiques pour visualiser la programmation des compétences : on sait où on en est ! En + : Un espace numérique accessible via un code d'activation unique fourni avec le guide version papier : Plus de 200 diaporamas animés et modifiables quand cela est utile à la compréhension des concepts ou à la mise en pratique des activités. Les diaporamas ont un double objectif : - permettre une gestion de classe efficace ; - accompagner l'élève dans la démarche manipuler-représenter-abstraire par les animations proposées pour illustrer les procédures mathématiques. Les fiches d'activité élève sont en noir et blanc, au format A5, afin qu'elles puissent être collées dans le cahier de mathématiques. Les Chronomaths et les Mémomaths permettent de travailler la fluence en calcul mental. Des évaluations modifiables : elles permettent d'évaluer à tous les moments de l'année, selon l'objectif que l'on se donne (savoir où en est l'élève, évaluer la fin d'un apprentissage, mesurer les progrès, etc.). Des ressources complémentaires : fiches d'aide aux devoirs pour les parents, vidéos des leçons, savoir-faire animés... Inclus : la version vidéoprojetable des mini-fichiers. Une gestion facilitée du double niveau CP/CE1 : - L'organisation des séances est toujours identique, rythmée en 4 temps clairement identifiables par les élèves. - Une conception des supports adaptée : les mini-fichiers, clairs et épurés, permettent l'autonomie des élèves. - Des séances gérables avec les deux niveaux en même temps, grâce aux diaporamas partagés (à gauche le CP, à droite le CE1). - Des séances au déroulé similaire, en jouant sur certaines variables didactiques pour offrir à chaque niveau des tâches suffisamment exigeantes.