Dieu & Sorcière

Aren, assassin repenti, traîne dans sa fuite, le poids de ses péchés. Pour échapper à la mort, il se réfugie dans un vieil hôtel perdu au milieu des bois que les superstitions estiment hantés par des sorcières. Il y rencontre la belle et froide Lifren Morgeline qui, sous ses airs charmants, le scrute avec autant de prudence que de mépris. Cependant, lorsqu'une nuit, Lifren revient blessée, portant le sceau d'une étrange plaie, ce qu'il découvre le stupéfie. Alors qu'il pensait arpenter le chemin de la rédemption, Aren se rend vite compte que son destin lui échappe et qu'il n'est pas prêt à laisser tomber les armes. Car tous, hommes, dieux comme sorcières désirent se servir de ses talents pour le crime... et du secret qui se cache au fond de lui. Si l'ombre et la lumière n'ont pas le droit de s'unir, qu'adviendra-t-il de leur monde si l'incarnation même de la mort décide de ne plus obéir ?