La Bible, par son histoire et sa profondeur, est un texte qui a conservé toute son actualité. Depuis trois millénaires et demi, elle est la matrice de pensées et d'éthiques vivantes dans laquelle nombre de philosophes ont puisé la sève de leur pensée. C'est aussi un monde touffu dans lequel il est difficile de s'orienter. Nous proposons ici une lecture par des citations qui sont autant de traits saillants qui la rende intelligible à un lecteur débutant, en les replaçant dans leur contexte. Une telle présentation permettra à la fois de manifester la dimension philosophique du texte en découvrant l'intelligence subtile et riche de la Bible, qu'il s'agisse de sa version hébraïque ou chrétienne. Et d'identifier quelques débats philosophiques que la Bible ouvre sur les questions existentielles, éthiques, politiques et métaphysiques qui sont encore celles de notre temps. Pierre BENOIT est agrégé et docteur en philosophie. Il a écrit plusieurs livres dont Levinas pas à pas aux éditions Ellipses. Il préside l'Amitié judéo-chrétienne de Nice et il anime l'émission philosophique " Etincelles " ainsi que l'émission biblique " Emet " sur RCN.