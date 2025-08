57 fiches pour réviser tout le cours de droit du travail : - Les définitions à connaitre, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ; - Des questions de cours corrigées pour vérifier ses connaissances ; - Des repères bibliographiques pour aller plus loin ; - 1 index. Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence 3 et Master Droit, - aux candidats au CRFPA et à l'ENM, - aux candidats aux concours administratifs.