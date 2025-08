Maths 6e iParcours

Le cahier d'exercices iParcours maths 6e édition 2025 est conforme aux programmes de 2025. Il propose un grand choix d'exercices et peut être complété par un manuel scolaire de mathématiques, tel que le Manuel iParcours maths 6e (éd. 2025). Ce cahier combine efficacement papier et numérique, offrant ainsi un cours hybride et interactif. Le papier offre une large banque d'exercices et sa version numérique vient l'enrichir avec des vidéos et aides animées, des QCM, des questions flash, des corrections animées et des évaluations à télécharger. L'enseignant peut alors vidéoprojeter en classe la version numérique du cahier avec ses compléments interactifs. Les élèves peuvent y accéder librement, en classe ou à la maison, pour s'entrainer et réviser. Les corrigés ne figurent pas dans le cahier papier. Ils sont réservés aux enseignants et sont uniquement accessibles à partir du cahier numérique.