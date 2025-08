Samsara Tome 2

Alors qu'Umberlee et Rohit luttent pour vivre leur amour, le destin semble leur échapper une fois de plus. Duncan, plus manipulateur et cruel que jamais, n'est désormais plus seul : de nouveaux ennemis se dressent contre eux, prêts à tout pour les séparer. Entre dangers, désillusions et choix déchirants, Umberlee se retrouve entraînée dans une spirale où chaque décision pourrait sceller son destin. Tandis que leur lien vacille sous le poids des épreuves, une question demeure : L'amour est-il une bénédiction ou une malédiction qui les condamne à se perdre à jamais ? Plongez dans le second et dernier tome de cette histoire passionnante et enivrante !