Gabriella Marà, analyste spécialisée en criminalité organisée et collaboratrice d'Interpol, plonge au coeur de la 'Ndrangheta, mafia calabraise tentaculaire. De ses origines secrètes à son pouvoir global, elle en révèle les codes, les réseaux et les stratégies, à partir d'enquêtes, de procès et de déclarations de repentis.