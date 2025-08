En eaux sombres

Quand le passé refait surface, certains secrets risquent bien de tout engloutir. Malgré la perte de son insigne, Angie Pallorino ne se laisse pas abattre, et est bien décidée à repartir de zéro en tant que détective privée. Mais avant ça, une escapade en amoureux s'impose. Après tous leurs déboires, l'inspecteur James Maddocks - fraîchement promu à la crim' - et elle ont grand besoin de raviver la flamme. Mais leur tête-à-tête est vite interrompu par la découverte de restes humains dans un sous-bois. Cette affaire vieille de plusieurs décennies est une aubaine pour lancer la nouvelle carrière d'Angie, mais elle les ramène aussi, Maddocks et elle, sous le feu des projecteurs, et menace à nouveau leur relation fragile. L'enquête prend une tournure inattendue lorsque ses investigations aboutissent sur un dossier non résolu datant de son passé d'inspectrice : celui de la fille dans les bois. D'autant plus que l'inspecteur qui en a hérité fait désormais partie de l'équipe de Maddocks. Cette affaire risque de coûter bien des choses à Angie... et peut-être même la vie. #Mystère #Thriller #Romance #Suspense #Crime #Enquête Ce tome clôt la série Angie Pallorino. Attention : ce roman s'adresse à un public averti. Les thèmes abordés ainsi que certaines descriptions peuvent heurter la sensibilité des lecteurices (meurtres et viols d'enfants et d'adultes, harcèlement et détention forcée, violence...).