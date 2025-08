L'Etna de Bretagne

J'ai 4 ans lorsque j'expérimente pour la première fois mes dons de médiumnité. Sans m'en rendre compte bien évidemment. En grandissant, je vais prendre conscience de mes capacités et comprendre pourquoi on m'a envoyée sur Terre. Ce livre mêle récit autobiographique et témoignages de mes expériences en tant que voyante et médium. Revivez des séances de voyance ou de nettoyages bioénergétiques, que ce soit des soins à la personne ou des purifications d'entités dans les habitations. Je partage aussi de nombreux outils pratiques, des conseils et des prières, pour que tout un chacun puisse transformer son quotidien, en sécurité. Cette vie de médium a été écrite pour vous, pour votre développement personnel.