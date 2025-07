L'inavouable vérité

Je m'appelle Reyna Miracle. Et bien qu'une partie de mon nom soit Miracle, je n'ai rien de miraculeux. Mon corps dépeint les histoires de ma vie. Chaque sentiment, chaque chagrin d'amour, chaque émotion. Marqué. Encré. Taché. Il est la toile ambulante de ma vie chaotique. Mais il y a une confession que je ne peux pas mettre dans un tatouage. Un aveu qui me tuera lorsque je le prononcerai, mais ma meilleure amie est morte avant que j'aie eu l'occasion de le lui dire. Maintenant, il ne me reste plus que lui. Le seul qui puisse me tenir dans ses bras la nuit et presser ce point de mon cou, qui me semble être ma bouée de sauvetage, entre la raison et le chaos. Mais nous ne pouvons pas être ensemble. Nous sommes un poison absolu l'un pour l'autre. Nous sommes une espèce de maladie, étouffante et suffocante. Mais je me sens en sécurité parce que j'ai pris l'habitude de repousser les gens.