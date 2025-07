En retraçant son parcours, l'auteure dévoile la complexité de son existence, entre faiblesse et force, et comment ses blessures profondes l'ont façonnée. Ouvre ta porte devient alors un appel puissant à la guérison, à la thérapie et à la recherche de la paix intérieure. L'auteure invite ses lecteurs à faire face à leurs propres blessures, à se libérer des chaînes du passé et à comprendre que la guérison est un processus parfois long, mais toujours nécessaire. C'est un récit vibrant de courage, de vulnérabilité et témoignant de l'incroyable pouvoir de la résilience humaine.