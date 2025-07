Chroniques du temps des Onze

Nul ne sait d'où elle vient, mais tous redoutent son nom. Sadrn aux griffes de fer, la femme-fauve à la chevelure de lune et au regard fendu de mystère, est jetée dans l'arène des pirates, sous les clameurs enragées d'une foule assoiffée de sang. Face à elle, se dresse une géante. Prisonnière d'un sort cruel, ennemies malgré elles, Sadrn et l'étrange Zia sont entraînées dans un tourbillon d'événements où les chaînes visibles ne sont pas toujours les plus lourdes. Car dans l'ombre, des forces oubliées manoeuvrent, et le sang versé dans les arènes n'est que le prélude à un complot plus sombre encore... Avec cette nouvelle épopée, A. H. Dupont tisse un récit haletant où l'héroïsme se mesure à la souffrance, et où chaque pas vers la liberté est pavé de trahisons, de batailles grandioses... et d'espoir.