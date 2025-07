Bintou et l'utérus-virus

Dans un monde ravagé par un nouveau virus, l'humanité vacille : toutes les femmes ont été emportées, laissant derrière elles un avenir incertain. Les sociétés, amputées de plus de la moitié de leur population, s'effondrent, se réinventent ou sombrent dans le chaos. Mais un espoir existe. Bintou, prodige née en Iran, naturalisée Russe puis Américaine grâce à son génie en ingénierie spatiale, a échappé à la pandémie lors d'une mission scientifique en orbite terrestre. A son retour, les grandes puissances se disputent son identité, son corps, son avenir... Entre luttes géopolitiques et quête identitaire Colbert livre un roman dystopique qui interroge le rapport au genre et aux équilibres du pouvoir. Portée par une dimension spirituelle, cette fresque d'anticipation explore la place des femmes dans la société dans un récit aussi déroutant qu'envoûtant.