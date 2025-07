Amour & Espoir

La lumière danse sur les flots d'une mer apaisée, les étoiles chuchotent des promesses oubliées, et les coeurs, même brisés, retrouvent le chemin des premières lueurs. Dans le silence d'un soir ou la clarté d'un matin, l'amour renaît, discret mais éclatant, comme une évidence retrouvée. A travers une plume musicale, Céleste explore avec délicatesse les mille visages du sentiment amoureux. Chaque poème, porté par des images fortes et une subtile progression des émotions, accompagne le lecteur de la douceur des premiers élans aux renaissances après les épreuves. Ce recueil sincère et doux réchauffe les coeurs blessés et inspire ceux qui cherchent à dire "je t'aime" autrement.