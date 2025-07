Sous l'emprise de Joao Oliviera

Coup de foudre au bureau Le coup de foudre peut frapper partout... même au bureau ! Démissionner. Pour échapper à l'emprise de son patron, Saffie ne voit pas d'autre issue que celle de quitter le travail auquel elle se consacre entièrement. Depuis quatre ans qu'elle est l'assistante de Joao Oliviera, elle n'a plus de vie privée. Or, elle redoute aujourd'hui de laisser passer sa chance d'être maman. Et puis, comment pourrait-elle rester professionnelle avec Joao, alors qu'elle ne parvient pas à oublier le moment d'égarement qui les a unis, le temps d'une nuit ? Oui, partir est la seule solution, Saffie en est persuadée - avant de se découvrir enceinte... Roman réédité