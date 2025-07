Pour secourir un enfant ; Une inquiétante ressemblance

Pour secourir un enfant, de Nicole Helm En découvrant Cecilia sur le pas de sa porte, un bébé dans les bras, Brady est désemparé. Mais aussitôt elle lui révèle que l'enfant est celui de sa meilleure amie. Celle-ci, souffrante, lui a demandé de le protéger contre son père, un dangereux chef de gang. Une mission que Cecilia veut partager avec Brady. Brady, son ami d'enfance qui, sans qu'elle le sache, est amoureux d'elle depuis toujours... Une inquiétante ressemblance, Alice Sharpe La femme ressemble trait pour trait à Sabrina. Pourtant, à quelques infimes détails et parce qu'elle affirme se nommer Sophie -, Jackson admet que c'est une inconnue qui se tient devant lui. Qui est cette Sophie ? Et qu'est devenue Sabrina, l'amie de Jackson, disparue après l'avoir appelé à l'aide ? Poussé par son instinct de détective, Jackson part à sa recherche... et découvre que Sophie est aussi en grand danger ! Romans réédités