Coup de foudre à Las Vegas ; Un défi si séduisant

Intégrale de la série "Le jeu des apparences" Pour Layla et Natasha, l'amour est un pari dangereux. Coup de foudre à Las Vegas, Barbara Dunlop Lors d'un week-end entre amies à Las Vegas, Layla rencontre Max Kendrick, un homme aux traits ensorceleurs. De sa carrure imposante à ses yeux d'un bleu éclatant, tout en lui la fait succomber. A tel point que Layla - qui s'était pourtant juré de ne pas se laisser distraire - se laisse bientôt emporter par son désir. Or elle sait bien que, dans la ville de tous les interdits, Max n'a rien de plus à lui offrir qu'une aventure sans lendemain... Un défi si séduisant, Barbara Dunlop Amis de longue date et lassés d'être célibataires, Natasha et James se sont lancé un défi : devenir des pros de la séduction ! Pari gagné pour James : lui d'ordinaire si sage dégage désormais un charme irrésistible. A tel point que Natasha se met à éprouver pour lui une attirance inédite. Des sentiments qu'elle s'efforce de repousser, par crainte d'être rejetée par James, qui ne voit en elle qu'une simple amie... Romans réédités